Jeu-découverte – enfants et familles Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeu-découverte – enfants et familles Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris, 15 septembre 2023, Paris. Jeu-découverte – enfants et familles 15 et 16 septembre Église Saint-Gervais-Saint-Protais Jeu – découverte Pour les enfants, les familles et tous les curieux ! Nous vous proposons un jeu de piste pour découvrir les animaux qui se cachent dans notre église. Un chien, un lézard, un aigle… ? Qu’est-ce qu’ils font là, dans tous ces oeuvres d’art, ont-ils quelque chose à nous dire ?

Arrivez-vous à les trouver ?

Une visite libre avec une feuille de route à prendre à l’entre de l’église… Levez les yeux et regardez ! Église Saint-Gervais-Saint-Protais Place Saint-Gervais 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France 01 48 87 32 02 https://paris.fraternites-jerusalem.org/ Église gothique terminée au milieu du XVIIe siècle, elle a reçu la première façade classique de Paris (1620). Vitraux du XVIe au XXIe siècle. Elle abrite les plus anciennes orgues de Paris, tenues en son temps par la dynastie Couperin dont le grand François Couperin. Métro : Hôtel de Ville Bus : 67, 69, 76, 96 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

