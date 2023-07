Visite libre de l’église Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais de Cuy Occagnes Catégories d’Évènement: Occagnes

Orne Visite libre de l’église Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais de Cuy Occagnes, 17 septembre 2023, Occagnes. Visite libre de l’église Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais de Cuy Eglise ouverte de 10h à 18h pour les journées du patrimoine , visite libre et spectacle à 17 h « contes en hommage à l’ancienne présidente Lydie Vasnier » Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais de Cuy Rue des Aviateurs alliés, Cuy, D776, 61200 Occagnes Occagnes 61200 Orne Normandie 02 33 67 22 30 http://www.occagnes.fr La construction de l »église Saint-Gervais-Saint-Protais remonte probablement au XIIe s. si l’on se réfère à son clocher. Son portail est de style roman avec ses archivoltes sculptées, son linteau, son chapiteaux et ses colonnes. La paroi sud s’ouvre sur la chapelle à la Vierge où un autel du XVIIIe s. est orné d’une statue de la Vierge. Le piédestal supportant les colonnes du retable révèle les armoiries des Dufour (baron de Cuy). Le cimetière abrite une sépulture militaire britannique. A Occagnes au lieu-dit Cuy, sur la D776 entre Moulins-sur-Orne et Commeaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

