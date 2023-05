Église Saint-Gervais – Saint-Protais, 17 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

Dimanche 17 septembre, 14h00, 18h00 Église Saint-Gervais – Saint-Protais

Église Saint-Gervais – Saint-Protais 14 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 07 68 33 75 55 https://orgues-castanet-tolosan.org/co/blog.html L’église Saint-Gervais et Saint-Protais à Castanet-Tolosan a été construite entre 1832 et 1842, sur des fondations remontant à 1789. Les chapelles latérales et le clocher datent de 1857. L’édifice se compose de collatéraux, avec tour-clocher et abside semi-circulaire.

Son orgue à tuyau a été commandé à Théodore Puget en 1867. Il devait primitivement comporter un seul clavier manuel et un petit pédalier en tirasse. Mais au cours des travaux, la paroisse demanda un devis complémentaire et fit ajouter un second clavier ainsi qu’un sommier de Récit expressif. Devenu totalement muet vers 1979, l’instrument a bénéficié de réparations de fortune exécutées par un groupe de paroissiens qui ont permis de lui redonner parole en 1980. Parkings à proximité (rue du stade, avenue E Heriot).

