« La clef de voûte » est au coeur des mémoires vivantes du Belinois et du village de Saint-Gervais-en-Belin. Vous voulez en apprendre plus sur votre village et/ou vos racines ? Venez-nous rencontrer le 16 septembre 2023.

« La clef de voûte » s’associe et se mobilise pour les journées européennes du patrimoine 2023. Nous avons édité cette année un livret présentant les épitaphes situées dans l’église « Saint-Gervais-Saint-Protais » sur la commune de Saint-Gervais-en-Belin. En parcourant ces diverses épitaphes, vous pourrez en apprendre plus sur la famille des châtelains ayant occupé le château du Plessis et contribué au rayonnement local du Belinois.

L’église est ouverte au public durant la journée. L’association sera présente de 10h à 12h pour faire des visites commentées. De plus l’oratoire, qui recueille 5 des 11 épitaphes, sera exceptionnellement accessible.

