Temps de confession pour se préparer à Noël Église Saint-Gervais, Paris Paris 23 décembre 2023

Début : 2023-12-23T17:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-24T17:00:00+01:00 – 2023-12-24T18:00:00+01:00 Avant les grandes fêtes, il est possible de recevoir personnellement le sacrement de réconciliation.

Des prêtres se tiendront à la disposition de ceux et celles qui veulent se confesser aux horaires indiqués sur l’agenda ci-dessous :

https://sites.google.com/fraternites-jerusalem.org/confessions-saint-gervais/accueil Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris

