Randonnées Marche et Prière 29 octobre 2023 – 15 septembre 2024, les dimanches Église Saint-Gervais, Paris Ouvertes à tous

Les marches ont lieu le dimanche pour sanctifier le jour du Seigneur en associant toute la création à nos chants de louange et la messe y tient une place centrale. Laudes, chapelet champêtre ou découverte silencieuse, exercices de respiration et goûter-poésie agrémentent la marche.

Respirer l’air du large et, portés par l’Esprit Saint, échanger poèmes et découvertes, dans l’amitié et la joie, nous redonnent force et vigueur.

Deux types de randonnées

Quatre grandes : Marche et prière, nature

et poésie (environ 15 à 17 km)

Quatre petites : Parcs et jardins, amitié

et découvertes (environ 10 km)

29/10/23 Petite Randonnée

26/11/23 Grande randonnée d’automne (Christ Roi)

07/01/24 Petite Randonnée (Épiphanie)

25/02/24 Grande randonnée d’hiver

31 mars: Pâques

14/04/24 Petite Randonnée

19 mai: Pentecôte

26/05/24 Grande randonnée de printemps (Trinité)

07/07/24 Petite Randonnée

15/09/24 Grande randonnée d’été

(les horaires données sur open agenda sont indicatifs, renseignez vous par mail ou sur les tracts dans l’église au sujet des heures et lieux du départ du randonnée. De façon exceptionnelle, une date peut changer, en raison de la suppression du train par exemple)

Mode d’emploi

Randonnées ouvertes à tous, sans inscription.

Il suffit de venir au point de rendez-vous avec un pique-nique, de bonnes chaussures et un billet de train. (Carte Navigo ou Mobilis 5 zones le plus souvent)

Un tract informe sur le lieu de rendez-vous, l’heure, le trajet. Il est placé dans les présentoirs à Saint-Gervais et envoyé par mail aux habitués.

Les randonnées figurent aussi sur l’Open Agenda de l’église (paris.fraternites-jerusalem.org/agenda/).

Pour recevoir les details concernant la prochaine randonnée :

Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France marche.et.priere@gmail.com Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie

