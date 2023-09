L’anniversaire de la dédicace de l’église Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’anniversaire de la dédicace de l’église Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris Paris, 24 octobre 2023, Paris. L’anniversaire de la dédicace de l’église Saint-Gervais 24 et 25 octobre Église Saint-Gervais, Paris Le 25 octobre nous célébrons l’anniversaire de la dédidace de notre église. La dédicace d’une église est l’acte solennel par lequel un édifice est voué définitivement au culte et chaque année en souvenir de cet événément une célébration spéciale est prévue. 24 octobre :

12h30 : OMJ et messe

18h30 : 1ères vêpres

25 octobre

7h : Laudes

12h30 : OMJ

18h : vêpres et messe La dédicace de l’église Saint-Gervais Saint-Protais a eu lieu en 1420 et nous pouvons voir la plaque commémorative datée de la même année avec les representations de deux patrons de l’église sur le mur dans le bas coté nord. Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T12:30:00+02:00 – 2023-10-24T13:30:00+02:00

2023-10-25T18:00:00+02:00 – 2023-10-25T19:15:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais, Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Gervais, Paris Paris latitude longitude 48.855518;2.354704

