L’Heure d’Orgue de Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’Heure d’Orgue de Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris Paris, 7 octobre 2023, Paris. L’Heure d’Orgue de Saint-Gervais 7 octobre 2023 – 29 juin 2024, les samedis Église Saint-Gervais, Paris Entrée libre – Quête au cours du concert Un samedi par mois à 16h00, concert sur l’orgue des Couperin 7 octobre 2023 : Aude Heurtematte

11 novembre 2023 : Paul Goussot

2 décembre 2023 : Juliette Grellety

6 avril 2024 : Liesbeth Schlumberger

27 avril 2024 : Léon Berben

1er juin 2024 : Lionel Avot

29 juin 2024 : Thomas Ospital Entrée libre – Quête au cours du concert

La Tribune de Saint-Gervais – Facebook Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

