Confessions – Accueil sacerdotal Église Saint-Gervais, Paris

https://sites.google.com/fraternites-jerusalem.org/confessions-saint-gervais/accueil Du 1er septembre au 31 juillet :

Jeudi de 19h15 à 20h15 : fr. Jean-Tristan

Vendredi de 19h15 à 20h15 : fr. Giovanni Battista

Du 1er septembre au 31 juillet :

Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris
secretariat.paris@fraternites-jerusalem.org
01 48 87 32 02
Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie

2023-09-01T19:15:00+02:00 – 2023-09-01T20:15:00+02:00

2023-09-01 – 2025-07-27

