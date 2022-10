Solennité de Saint Pierre et Saint Paul Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Solennité de Saint Pierre et Saint Paul Église Saint-Gervais, Paris, 28 juin 2023, Paris. Solennité de Saint Pierre et Saint Paul 28 et 29 juin 2023 Église Saint-Gervais, Paris jeudi 29 juin 2023 Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie [{« link »: « https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120629_pallio.html »}] Vener nous rejoundre pour fêter Saint Pierre et Saint Paul, les colonnes de l’Eglise.

mercredi 28 juin :

18h : 1ère vêpres et messe de la veille au soir

20h30 : Vigiles

jeudi 29 juin :

7h : Laudes

12h30 : Office du milieu du jour

18h : vêpres et messe

__________________

« On pourrait penser aussi à un autre parallélisme ‘oppositif’, toujours sur le thème de la fraternité : alors que la première fratrie biblique nous montre l’effet du péché, pour lequel Caïn tue Abel, Pierre et Paul, bien qu’humainement très différents l’un de l’autre, et malgré les conflits qui n’ont pas manqué dans leur rapport, ont réalisé une manière nouvelle d’être frères, vécue selon l’Évangile, une manière authentique rendue possible par la grâce de l’Évangile du Christ opérant en eux. Seule la sequela du Christ conduit à la nouvelle fraternité : voici le premier message fondamental que la solennité d’aujourd’hui livre à chacun de nous, et dont l’importance se reflète aussi sur la recherche de cette pleine communion, à laquelle aspirent le Patriarcat œcuménique et l’Évêque de Rome, ainsi que tous les chrétiens. »

HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI Basilique Vaticane

Vendredi 29 juin 2012

Pour relite tout le texte de l’homélie, nous vous invitons de consulter le site du Vatican.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00

2023-06-29T19:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais, Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Ville Paris lieuville Église Saint-Gervais, Paris Paris Departement Paris

Église Saint-Gervais, Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Solennité de Saint Pierre et Saint Paul Église Saint-Gervais, Paris 2023-06-28 was last modified: by Solennité de Saint Pierre et Saint Paul Église Saint-Gervais, Paris Église Saint-Gervais, Paris 28 juin 2023 Église Saint-Gervais Paris Paris, Paris

Paris Paris