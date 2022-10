La solennité du Sacré Cœur Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

La solennité du Sacré Cœur Église Saint-Gervais, Paris, 15 juin 2023, Paris. La solennité du Sacré Cœur 15 et 16 juin 2023 Église Saint-Gervais, Paris Vendredi 16 juin 2023 Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie [{« link »: « https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/les-fetes-et-les-saints/290767-solennite-sacre-coeur-de-jesus/ »}] La Solennité du Sacré Coeur de Jésus.

Venez prier avec nous ! jeudi 15 juin

12h30 : messe du jour

18h30 : 1eres vêpres puis adoration du Saint-Sacrement

vendredi 16 juin

7h : Laudes

12h30 : OMJ

18h : Vêpres et messe

__________________

Et pour mieux connaître cette fête nous vous invitons à consulter le site du Service National de la Pastorale liturgique et Sacramentelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T12:30:00+02:00

2023-06-16T19:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais, Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Ville Paris lieuville Église Saint-Gervais, Paris Paris Departement Paris

Église Saint-Gervais, Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La solennité du Sacré Cœur Église Saint-Gervais, Paris 2023-06-15 was last modified: by La solennité du Sacré Cœur Église Saint-Gervais, Paris Église Saint-Gervais, Paris 15 juin 2023 Église Saint-Gervais Paris Paris, Paris

Paris Paris