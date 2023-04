Randonnées Marche et Prière Église Saint-Gervais, Paris, 23 avril 2023, Paris.

Les marches ont lieu le dimanche pour sanctifier le jour du Seigneur en associant toute la création à nos chants de louange et la messe y tient une place centrale. Laudes, chapelet champêtre ou découverte silencieuse, exercices de respiration et goûter-poésie agrémentent la marche.

Respirer l’air du large et, portés par l’Esprit Saint, échanger poèmes et découvertes, dans l’amitié et la joie, nous redonnent force et vigueur.

Deux types de randonnées

Quatre grandes : Marche et prière, nature

et poésie (15 à 17 km) – tract blanc

Quatre petites : Parcs et jardins, amitié

et découvertes (10 km) – tract vert

08/01/2023 Petite randonnée (Parc de Saint-Cloud)

05/03/2023 Grande randonnée d’hiver

23/04/2023 Petite randonnée

11/06/2023 Grande randonnée de printemps

09/07/2023 Petite randonnée

10/09/2023 Grande randonnée d’été

(les horaires données sur open agenda sont indicatifs, renseignez vous par mail ou sur les tracts dans l’église au sujet des heures et lieux du départ du randonnée)

Mode d’emploi

Randonnées ouvertes à tous, sans inscription.

Il suffit de venir au point de rendez-vous avec un pique-nique, de bonnes chaussures et un billet de train. (Carte Navigo ou Mobilis 5 zones le plus souvent)

Un tract informe sur le lieu de rendez-vous, l’heure, le trajet. Il est placé dans les présentoirs à Saint-Gervais et envoyé par mail aux habitués.

Les randonnées figurent aussi sur l’Open Agenda de l’église (paris.fraternites-jerusalem.org/agenda/).

***Détails de la prochaine randonnée***

Dimanche 8 janvier 2023: Parc de Saint-Cloud

Après les fêtes nous sommes heureux d’aller nous aérer en nous plongeant dans la nature harmonieuse du parc de Saint-Cloud.

Messe de 11:15 à St Clodoald dont nous fêterons les 1500 ans de la naissance (Indulgences plénières).

Repas au chaud dans un sympathique restaurant asiatique, ouvert le dimanche (prévoir 13€)

Et nous retournons visiter en détail le parc grâce au GR1 qui nous conduit d’abord dans le jardin à la française et ensuite dans les sentiers forestiers.

Pause découverte entre les deux.

Nous rentrerons par la porte verte où nous trouvons notre train à Marnes la Coquette.

Merci Seigneur pour la belle nature et l’amitié qui nous sont donnés par notre Seigneur Jésus.

Dieu soit béni en toutes choses. Loué soit son Nom à jamais.

—– RENDEZ-VOUS—–

8h00 – Office de la Résurrection à St Gervais, Paris 4ème

8h50 rendez-vous place St Gervais, en haut des marches de l’église.

9h00 – départ de la randonnée.

Ligne 1 jusqu’au terminus La Défense Grande Arche

Ligne L pour Saint-Cloud (direction Versailles Rive Droite)

9h50 Gare de Saint-Cloud

—–RETOUR—–

Gare de Garches Marnes-La-Coquette vers La Défense (toutes les 20 min)

17h02 ⇒ 17h15 à la Défense ou suivants

—–BILLETS—–

Carte Navigo ou billet pour Saint-Cloud et retour de Garches-Marnes

—–DIVERS—–

Parcours de 10 kms environ avec dénivelées. Possibilité de repartir de Saint-Cloud (3km) ou de Ville d’Avray (7km)

AC/CB ; Carte IGN 2314OT

Prendre 13€ pour le restaurant (pas de pique-nique) et des chaussures confortables/de marche, une cape/vêtement de pluie ou parapluie, et plastique pour s’asseoir par terre

Prochaines sorties: GR le 05/03/2023 PR le 23/04/2023

Marche et Prière – Tract (détails de la prochaine randonnée)

Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France

Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T09:00:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

