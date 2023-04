Initiation à la Prière de Jésus Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Initiation à la Prière de Jésus Église Saint-Gervais, Paris, 21 avril 2023, Paris. Initiation à la Prière de Jésus 21 avril – 30 juin, les vendredis Église Saint-Gervais, Paris Quand ? Un vendredi par mois après la messe du soir. Pour quoi ? La finalité est de favoriser pour les participants la pratique quotidienne de cette prière. La prière de Jésus est au cœur de la tradition spirituelle des Pères du désert et elle prolonge l’ensemble du corpus philocalique. En sus d’une pratique commune de la prière personnelle, une lecture sera faite d’un extrait de textes philocaliques. Elle sera prolongée par un temps de partage sur la réception de ce texte ou sur la pratique de la prière de Jésus en elle-même. Avec qui ? Marie-Eve Humery, en lien avec le Père Philippe Dautais, du Centre d’études et de prières Sainte-Croix, en Dordogne, rattaché à la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale. Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 74 76 45 »}, {« type »: « email », « value »: « mehumery@gmail.com »}] Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

