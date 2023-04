Concert exceptionnel Église Saint-Gervais, Paris, 11 avril 2023, Paris.

Concert exceptionnel Mardi 11 avril, 20h30 Église Saint-Gervais, Paris 20€ plain tarif; 10€ moins de 25 ans; entrée libre pour les moins 16 ans

Couperin – 1653

Il y a 370 ans, quasiment jour pour jour, Louis Couperin n’imaginait sûrement pas, en signant son contrat d’organiste à Saint-Gervais (pour Pâques 1653), qu’il fondait une dynastie exceptionnelle qui toucherait l’orgue de Saint-Gervais pendant plus d’un siècle et demi !

Pour fêter cet anniversaire et cette famille unique, la Tribune de Saint-Gervais vous propose une soirée exceptionnelle autour de l’orgue des Couperin, où résonneront également le clavecin, les violes et les voix, grâce aux artistes fantastiques que sont :

Brice Sailly au clavecin

Salomé Gasselin et @Matthias Féré à la viole

Adèle Carlier et Marthe Davost, sopranos

et trois des organistes de Saint-Gervais : Aude Heurtematte, Gaétan Jarry et Juliette Grellety-Bosviel

avec la participation du talentueux comédien Olivier Berhault

Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie

