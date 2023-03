Temps pénitentiel du Carême Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Temps pénitentiel du Carême Église Saint-Gervais, Paris, 26 mars 2023, Paris. Temps pénitentiel du Carême Dimanche 26 mars, 16h30 Église Saint-Gervais, Paris Lors de liturgies pénitentielles, avant les grandes fêtes, il est possible de recevoir personnellement le sacrement de réconciliation. Le Saint-Sacrement reste exposé sur le grand autel pendant toute la célébration. Entre 16h30 et 18h30, des prêtres se tiendront à la disposition de ceux et celles qui veulent se confesser.

18h30 : Vêpres Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T16:30:00+02:00 – 2023-03-26T18:30:00+02:00 liturgie penitentielle

