Solennité de l’Annonciation du Seigneur Église Saint-Gervais, Paris, 24 mars 2023 11:30, Paris. Solennité de l’Annonciation du Seigneur 24 et 25 mars Église Saint-Gervais, Paris Vendredi 24 mars :

12h30 : office du milieu du jour

18h30 : 1ères vêpres ?

20h30 : vigiles Vendredi 25 mars :

8h : Laudes

12h15 : office du milieu du jour puis messe

18h30 : 1ères vêpres du dimanche Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

