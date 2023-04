Dimanches de Jérusalem Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dimanches de Jérusalem Église Saint-Gervais, Paris, 19 mars 2023, Paris. Dimanches de Jérusalem 19 mars – 2 juillet, les dimanches Église Saint-Gervais, Paris Calendrier des Dimanches de Jérusalem 2022-2023 Une fois par mois, autour de la messe dominicale, nous proposons à tous et à toutes un temps de rencontre fraternelle. Propositions à la carte : Un repas pique-nique nous permettra de nous connaître mieux et decouvrir ceux avec qui nous partagons la liturgie eucharistique du dimanche pour mieux faire Eglise ensemble. Avant ou après la messe est proposé un temps de lecture commune de la Bible et dans l’après-midi, un enseignement, un pélérinage ou un atelier pour animer et construire notre vie chrétienne. Venez nombreux ! 25/9/2022 8:30 – 18:30

9h15 Lectio

Repas

14h30 Pélerinage dans les rues de Paris à la suite St Germain avec Isabelle Raviolo 9/10/2022 10:30 – 18:30

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Lectio suivie de l’Atelier découverte sur les arbres de la Bible 13/11/2022 8:30 18:30

9h15 Lectio

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Enseignement sur les 7 clés de la sainteté par Sœur Catherine 11/12/2022 10:30 18:30

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Lectio

Atelier biscuits de Noël 8/1/2023 8:30 11:00

9h15 Lectio

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Pélerinage dans les rues de Paris à la suite St François avec Isabelle Raviolo 12/2/2023 10:30-18:30

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Lectio

Atelier découverte sur le Livre de vie 19/3/2023 8:30 18:30

9h15 Lectio

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Enseignement sur la synodalité par Sœur Marie-Laure Annulé 16/4/2023 10:30 18:30

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Lectio

Atelier : comment vivre la synodalité ? 14/5/2023 8h30 18:30

9h15 Lectio

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Enseignement sur l’encyclique Laudato Si 11/6/2023 10:30 18:30

11h Messe dominicale

Repas

14h30 Lectio

Atelier sur l’écologie 2/7/2023 8:30 18:30

9h15 Lectio

11h Messe dominicale

Repas

14h30

Pélerinage dans les rues de Paris à la suite des Templiers avec Isabelle Raviolo Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « dimanche.paris@fraternites-jerusalem.org »}] Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T08:30:00+01:00 – 2023-03-19T18:30:00+01:00

2023-07-02T08:30:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00 Fraternités de Jérusalem

