Conférence «Chrétiens d’Orient, quelle espérance dans un monde en crise?» Église Saint-Gervais, Paris, 7 janvier 2023, Paris.

Conférence animée par Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient dans le cadre de l’exposition « La Grande Aventure des Chrétiens d’Orient »

Vous êtes conviés samedi 7 janvier à une conférence sur le thème «Chrétiens d’Orient, quelle espérance dans un monde en crise?».

Elle sera animée par Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient dans le cadre de l’exposition « La Grande Aventure des Chrétiens d’Orient » présentée dans les chapelles latérales de l’église Saint-Gervais.

L’Œuvre d’Orient présente un parcours didactique et largement illustré pour exposer la richesse et la diversité des Églises et des chrétiens d’Orient. Venez découvrir leur histoire, de la naissance de l’Église à Jérusalem aux séparations et réconciliations à travers les siècles, et apprenez-en plus sur les différents rites et traditions : maronite, chaldéen, copte, melkite, syriaque, arménien, gréco-catholique, malabar…

Une invitation à mieux connaître L’Œuvre d’Orient et ses missions aux côtés des évêques, des prêtres et des communautés religieuses, du Moyen-Orient jusqu’en Inde, en Ukraine et en Éthiopie.

Informations pratiques

Lieu: Eglise Saint-Gervais (Paris 4è)

Date: samedi 7 janvier 2023 à 16h30

Entrée libre

L’Œuvre d’Orient

En 1856 naissait l’Œuvre des Ecoles d’Orient, association destinée à venir en aide aux enfants du Liban, à l’initiative d’un groupe de laïcs autour du Baron Cauchy, célèbre mathématicien. En 1858, elle est reconnue « œuvre d’Église » par le pape Pie IX. En 1860, le massacre des chrétiens par les Druzes lui impose d’élargir son champ d’action et d’ouvrir hôpitaux et dispensaires. Elle devient Œuvre d’Orient.

L’Œuvre d’Orient est une organisation française qui vient en aide aux chrétiens orientaux par le biais des évêques, des prêtres et des communautés religieuses sur le terrain. Son soutien s’inscrit dans le long terme – c’est ce qui en fait sa spécificité – mais elle sait aussi intervenir en urgence, en cas de guerre, conflit ou catastrophe naturelle.

Soutenue par ses 70 000 donateurs, dirigée par Mgr Pascal Gollnisch, l’Œuvre d’Orient finance chaque année plus de 1500 projets menés par 400 communautés et institutions chrétiennes. Ces dernières œuvrent auprès de tous ceux qui en ont besoin, sans considération d’appartenance religieuse, dans une vingtaine de pays, principalement au Moyen-Orient, mais aussi dans la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. En 2016, près de 20 millions d’euros ont été distribués. L’Œuvre d’Orient a reçu le label Don en confiance.

Elle concentre son action autour de l’Éducation (écoles, crèches, jardins d’enfants, orphelinats, foyers…), les Soins et l’aide sociale (dispensaires, hôpitaux, institutions pour handicapés, maisons de retraites…), l’Action culturelle et la vie des diocèses (bourses d’études, centres de formation, bibliothèques, traduction de livres…). Depuis le début des conflits en Irak et en Syrie, elle apporte également une aide humanitaire sur place, aux déplacés et aux réfugiés au Moyen-Orient.

L’Œuvre d’Orient considère avec force et conviction l’importance pour les chrétiens d’Orient de rester dans leurs pays d’origine : ces derniers sont chez eux, depuis les débuts du christianisme et sont des vecteurs de paix dans des sociétés ou les différentes confessions peinent parfois à cohabiter. L’Œuvre d’Orient ne peut pourtant ignorer ceux qui, fuyant des drames, font le choix de quitter leur pays et arrivent en France. C’est ainsi qu’elle coordonne aujourd’hui le CCARCO, comité sous l’égide de l’Episcopat Français visant à soutenir l’accueil social et humain des réfugiés chrétiens d’Orient.

Afin d’informer et de sensibiliser les occidentaux sur les origines et la situation des chrétiens d’Orient aujourd’hui, l’Œuvre d’Orient intervient à travers différentes actions : expositions et conférences dans les mairies et les paroisses ; interventions dans les établissements scolaires à l’aide de supports pédagogiques adaptés ; organisation de colloques et tables rondes… L’Œuvre d’Orient répond aussi à la demande croissante des jeunes qui souhaitent partir sur le terrain et aller à la rencontre des chrétiens orientaux grâce au pôle jeunes de l’Œuvre d’Orient.

oeuvre-orient.fr

paris.fraternites-jerusalem.org



