Temps pénitentiel de l’Avent Église Saint-Gervais, Paris, 11 décembre 2022, Paris. Temps pénitentiel de l’Avent Dimanche 11 décembre, 16h30 Église Saint-Gervais, Paris Recevoir le sacrement de réconciliation pour se préparer à entrer dans le temps de l’Avent et à fêter la Nativité du Seigneur Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie A l’ocassion du temps de l’Avent qui nous prépare à la venue du Seigneur, nous vous proposons dimanche 11 décembre de 16h30 à 18h30 à Saint-Gervais un temps péniténtiel, un après-midi où les prêtres seront disponibles pour vous rencontrer et proposer le sacrement de la reconcilliation.

N’hésitez pas en profiter ! « La Confession est le sacrement

de la tendresse de Dieu,

sa manière de nous embrasser.»

Pape François

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:30:00+01:00

2022-12-11T18:30:00+01:00

