L’Heure d’orgue de Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Heure d’orgue de Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris, 1 octobre 2022, Paris. L’Heure d’orgue de Saint-Gervais 1 octobre 2022 – 1 juillet 2023, les samedis Église Saint-Gervais, Paris

Entrée libre – Quête au cours du concert

Concert d’une heure sur l’orgue des Couperin handicap moteur mi Église Saint-Gervais, Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Métro Hôtel de Ville ou Pont-Marie Un samedi par mois à 16h00, concert sur l’orgue des Couperin 17 septembre 2022 : Journées du Patrimoine

1er octobre 2022 : Etienne Baillot

12 novembre 2022 : Vincent Genvrin, organiste de l’église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris

3 décembre 2022 : Nicolas Bucher, organiste cotitulaire des Grandes Orgues de Saint-Gervais à Paris

13 mai 2023 : Emmanuel Arakélian

3 juin 2023 : Constance Taillard

1er juillet 2023 : Elise Friot, organiste titulaire adjointe de l’église Saint-Gervais à Paris Entrée libre Quête au cours du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T16:00:00+02:00

2023-07-01T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais, Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Ville Paris lieuville Église Saint-Gervais, Paris Paris Departement Paris

Église Saint-Gervais, Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Heure d’orgue de Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris 2022-10-01 was last modified: by L’Heure d’orgue de Saint-Gervais Église Saint-Gervais, Paris Église Saint-Gervais, Paris 1 octobre 2022 Église Saint-Gervais Paris Paris, Paris

Paris Paris