Bienheureuse Madame Acarie, paroissienne de Saint-Gervais – Une vie au souffle de l’Esprit Eglise Saint Gervais Paris, dimanche 17 mars 2024.

Bienheureuse Madame Acarie,

paroissienne de Saint-Gervais – Une vie au souffle

de l’Esprit Conférence avec diaporama Dimanche 17 mars, 15h00 Eglise Saint Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Bienheureuse Madame Acarie, paroissienne de Saint-Gervais – Une vie au souffle de l’Esprit

Conférence avec diaporama par sœur Catherine, FMJ

RDV

dim. 17 mars

à 15h

dans la salle Béthanie

Barbe Acarie (1566-1618) fut avec toute sa famille, paroissienne de Saint Gervais au XVIIe s. Elle a vécu dans notre quartier du marais, au cœur du monde.

Sa vie est peu connue et pourtant elle peut nous rejoindre, car elle a connu tous les états de vie, fille, épouse, mère de 6 enfants et carmélite, sous le nom de sœur Marie de l’Incarnation.

C’est une convertie. Une parole a bouleversé sa vie : « Trop est avare, à qui Dieu ne suffit pas. » Le salon Acarie devient alors le point focal de ces chercheurs de Dieu d’où va surgir le renouveau de la vie religieuse en France : l’Ecole Française, l’Oratoire, les Ursulines et le Carmel Réformé.

Aussi active que contemplative, sa vie est un roman qui se déroule en pleine guerre de religion. Son mari, Pierre Acarie est un ligueur farouche qui doit partir en exil sur l’ordre d’Henri IV. La famille est ruinée, mais elle redresse la situation avec adresse et intelligence. Ala suite d’une chute de cheval, elle sera gravement handicapée jusqu’à sa mort, à 52 ans, au carmel de Pontoise. Au dehors la rumeur se propage : « La sainte est morte, la sainte est morte. » Elle est béatifiée par le pape Pie VI, le 5 juin 1791.

Eglise Saint Gervais 13 rue des barres Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France