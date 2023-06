Harmonies célestes : concert d’orgue par Gilles Veysseire Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais Castanet-Tolosan, 17 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

Harmonies célestes : concert d’orgue par Gilles Veysseire Dimanche 17 septembre, 16h30 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais Gratuit (libre participation). Entrée libre.

À 16h30, assistez à un concert exceptionnel à l’orgue, interprété par Gilles Veysseire, talentueux élève d’Yves Rechsteiner et François Espinasse au conservatoire national de musique et de danse de Lyon. Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement, promettant une expérience musicale captivante.

De plus, profitez de l’occasion pour visiter l’orgue : consultez l’événement dédié pour plus d’informations.

Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais 14 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 07 68 33 75 55 https://orgues-castanet-tolosan.org/co/blog.html Construite entre 1832 et 1842, sur des fondations datant de 1789, l’église Saint-Gervais et Saint-Protais à Castanet-Tolosan révèle une histoire riche. Les chapelles latérales et le clocher furent ajoutés en 1857, complétant ainsi l’architecture de l’édifice, qui se compose de collatéraux, d’une tour-clocher et d’une abside semi-circulaire.

L’orgue à tuyau de l’église, réalisé par Théodore Puget en 1867, possède également une histoire captivante.

À l’origine, il était conçu avec un seul clavier manuel et un petit pédalier en tirasse. Cependant, durant les travaux, la paroisse souhaita des améliorations et fit ajouter un second clavier ainsi qu’un sommier de récit expressif. Malheureusement, l’orgue s’est tu à partir de 1979. Toutefois, grâce aux efforts d’un groupe de paroissiens, des réparations temporaires furent réalisées en 1980, redonnant ainsi vie à cet instrument historique. Parkings à proximité (rue du stade, avenue E Heriot).

