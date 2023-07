Tournée de l’orchestre symphonique des jeunes Álvarez Beigbeder Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Jonzac Tournée de l’orchestre symphonique des jeunes Álvarez Beigbeder Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac, 19 juillet 2023, Jonzac. Tournée de l’orchestre symphonique des jeunes Álvarez Beigbeder 19 – 25 juillet Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Depuis 2006, l’Orchestre symphonique des jeunes « Álvarez Beigbeder » est l’un de ceux qui sont invités le plus régulièrement à participer aux Festivals Eurochestries. Fondé à Jerez, en 1998, par Archil Pochkua, un altiste de Séville, pour offrir à de jeunes Andalous une formation orchestrale, il est aujourd’hui d’un niveau technique et musical qui lui vaut de se produire dans de nombreux événements, tant en Espagne qu’à l’étranger, parfois dans des lieux d’exception, tels l’Oratoire du Louvre. Cette tournée française est en avant-première du Festival Eurochestries Charente-Maritime. Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Place de l’Eglise 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eurochestries.org/tourn%C3%A9e-alvarez-beigbeder »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T20:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:30:00+02:00

2023-07-25T21:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00 eurochestries musique Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Adresse Place de l'Eglise 17500 Jonzac Ville Jonzac Departement Charente-Maritime Lieu Ville Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac

Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/