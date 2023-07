Découvrez les orgues de Bourg lors de cette visite guidée Église Saint-Géronce Bourg Catégories d’Évènement: Bourg

Gironde Découvrez les orgues de Bourg lors de cette visite guidée Église Saint-Géronce Bourg, 16 septembre 2023, Bourg. Découvrez les orgues de Bourg lors de cette visite guidée Samedi 16 septembre, 15h00 Église Saint-Géronce Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. Nombre de places limité à 8 personnes par groupe. Durée : environ 45 min. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite des orgues Wenner Maille de l’église Saint-Géronce de Bourg. Cet orgue de 1860 a été restauré en 2019 par l’entreprise de facteur d’orgues Pellerin & Uys de Montfort en Chalosse.

L’organiste, Floriane Guiet, vous proposera des visites historiques, pédagogiques et musicales pour découvrir l’orgue sous toutes ses coutures.

Une projection vidéo de la visite est prévue dans l’église ainsi qu’une exposition pédagogique. Église Saint-Géronce Place du district, 33710 Bourg Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 67 27 69 17 https://aospb.blogspot.com/ https://www.facebook.com/OrgueBourg [{« type »: « email », « value »: « associationaospb@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 67 27 69 17 »}] Datée du XIXe siècle, l’église de Bourg sur Gironde a été consacrée en 1856 par le cardinal Donnet archevêque de Bordeaux. parking autour de l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

