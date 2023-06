Trio Zeliha Eglise Saint-Germain Sully-sur-Loire, 11 juin 2023, Sully-sur-Loire.

Trio Zeliha Dimanche 11 juin, 11h00 Eglise Saint-Germain Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Manon Galy, violon

Maxime Quennesson, violoncelliste

Jorge Gonzalez Buajasan, piano

Claude-Henry Joubert, commentaires

Wolfgang Amadeus Mozart, Piano trio K.548

Maurice Ravel, sonate N°1 pour violon et piano dite Posthume

Félix Mendelssohn, Trio pour piano, violon et violoncelle no 1 en ré mineur, op. 49

Le Trio Zeliha voit le jour en 2018, fruit de la complicité artistique entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan. En 2019, le trio est lauréat du concours FNAPEC et l’année suivante il remporte le 1er Prix Luigi Boccherini au concours international Virtuoso & Belcanto (Italie). En 2021, Jorge Gonzalez Buajasan et Manon Galy remportent en formation sonate le 1er prix, le prix du public, le prix Sacem, le prix Belle Saison, le prix de la fondation Bullukian ainsi que le prix des collégiens au concours international de musique de chambre de Lyon.

Individuellement, les trois musiciens sont également lauréats de nombreux concours internationaux. Manon est notamment nommée Révélation des Victoires de la musique classique 2022.

Le Trio Zeliha a enregistré son premier CD chez Mirare avec un programme consacré aux premiers trios de Mendelssohn, Arensky et Shostakovich. Paru en novembre 2020, il a déjà reçu les éloges d’Alfred Brendel et Menahem Pressler. En janvier 2021, le disque est élu Editor’s Choice January 2021 par le Magazine Gramophone et salué par les critiques de The Strad, Diapason (5 diapasons), Classica (Coup de cœur/ 5 étoiles).

Eglise Saint-Germain Sully-Sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T13:00:00+02:00

