L'Orchestre les Métamorphoses, Interprète Tout feu, tout flamme
Mercredi 7 juin, 20h30
Eglise Saint-Germain
Sully-sur-Loire

informations sur : www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Jeanne Mendoche, soprano

Amaury du Closel, direction

Orchestre Les Métamorphoses Carl Von Dittersdorf, Symphonie n° 2 en Ré Majeur « Der Sturz Phaëtons »

Johann-Christian Bach/ornementation de W.A. Mozart, Cara la dolce fiamma KV. 293

Wolfgang Amadeus Mozart, Bella mia fiamma, addio KV.528 air de concert

Amaury du Closel, direction

Orchestre Les Métamorphoses

Carl Von Dittersdorf, Symphonie n° 2 en Ré Majeur « Der Sturz Phaëtons »

Johann-Christian Bach/ornementation de W.A. Mozart, Cara la dolce fiamma KV. 293

Wolfgang Amadeus Mozart, Bella mia fiamma, addio KV.528 air de concert

Joseph Haydn, Symphonie n° 59 « Le Feu »

Les éléments ont toujours fasciné les compositeurs. Parmi eux, le feu tient une place prépondérante. Qu'il évoque les flammes de l'amour comme chez Mozart et Bach, la violence dramatique du char solaire de Phaéton s'abattant sur terre chez Dittersdorf ou un incendie comme chez Haydn, le feu se propage dans la musique de ces compositeurs comme une traînée de poudre. Chez Haydn, il est même à l'origine du style Sturm und Drang (tempête et passion) du compositeur, qui ouvre la route au romantisme, puisque ce dernier s'ouvre avec cette symphonie éponyme. Ce brasier fantastique est alimenté par l'enthousiasme des musiciens de l'Orchestre Les Métamorphoses.

