Bienvenue dans notre église

Entrée libre sans réservation

Visites guidées : historique de l'église, présentation des fresques, des vitraux et des chapelles…

Église Saint-Germain
4 place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

La paroisse Saint-Germain tient son nom du petit monastère autour duquel un village se construisit au XIe siècle. Les moines du prieuré fondé en 1028 mirent leur fondation sous la protection de saint Germain, évêque de Paris. L'actuelle église est construite à l'emplacement de ce prieuré. Louis XV en posa la première pierre, mais elle ne fut achevée qu'en 1827.

