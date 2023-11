Concert – Un air de Barbara Eglise Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny, 18 novembre 2023, Saint-Germain-de-Martigny.

Saint-Germain-de-Martigny,Orne

Les chansons de Barbara seront interprétées par Mireille Senaux, certaines seront commentées pour mieux connaitre leur histoire. Elle sera accompagnée de Patrick Durand, au clavier.

Concert organisé par les associations de Sauvegarde de l’église de Saint-Germain-de-Martigny et de Défense et Protection de l’étang.

Participation libre au profit de la restauration de l’église Saint-Germain..

2023-11-18 17:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Eglise Saint-Germain

Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie



Barbara’s songs will be performed by Mireille Senaux, with commentary on some of them to help us understand their history. She will be accompanied by Patrick Durand on keyboard.

Concert organized by the associations Sauvegarde de l’église de Saint-Germain-de-Martigny and Défense et Protection de l’étang.

Free admission, in aid of the restoration of the Saint-Germain church.

Las canciones de Barbara serán interpretadas por Mireille Senaux, comentando algunas de ellas para conocer mejor su historia. Estará acompañada al teclado por Patrick Durand.

Concierto organizado por las asociaciones Sauvegarde de l’église de Saint-Germain-de-Martigny y Défense et Protection de l’étang.

Entrada gratuita a beneficio de la restauración de la iglesia de Saint-Germain.

Die Lieder von Barbara werden von Mireille Senaux interpretiert, einige werden kommentiert, um ihre Geschichte besser kennenzulernen. Sie wird von Patrick Durand am Keyboard begleitet.

Das Konzert wird von den Vereinen « Sauvegarde de l’église de Saint-Germain-de-Martigny » und « Défense et Protection de l’étang » organisiert.

Freier Eintritt zugunsten der Restaurierung der Kirche Saint-Germain.

Mise à jour le 2023-11-13 par