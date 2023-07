De clochers en clochers Eglise Saint Germain Royère-de-Vassivière, 6 août 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Mise en lumière de la nef et des sculptures lumineuses de l’église St Germain puis Conférence sur le maître verrier Francis CHIGOT, sa vie, son œuvre, animée par sa petite-fille Martine TANDEAU DE MARSAC

Gratuit

Sans inscription.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Eglise Saint Germain

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Illumination of the nave and light sculptures in St Germain church, followed by a lecture on master glassmaker Francis CHIGOT, his life and work, given by his granddaughter Martine TANDEAU DE MARSAC

Free

No registration required

Iluminación de la nave y de las esculturas luminosas de la iglesia de St Germain, seguida de una conferencia sobre la vida y la obra del maestro vidriero Francis CHIGOT, a cargo de su nieta Martine TANDEAU DE MARSAC

Gratis

No es necesario inscribirse

Beleuchtung des Kirchenschiffs und der Lichtskulpturen der Kirche St. Germain, anschließend Vortrag über den Glasbläsermeister Francis CHIGOT, sein Leben und sein Werk, geleitet von seiner Enkelin Martine TANDEAU DE MARSAC

Kostenlos

Ohne Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Lac de Vassivière