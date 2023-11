Concert de Noël Eglise Saint-Germain Neuville-sur-Touques, 10 décembre 2023, Neuville-sur-Touques.

Neuville-sur-Touques,Orne

Airs traditionnels de Noël, gospel, Ave Maria, Saint-Saens, Granados, airs irlandais…

Avec :

Agnes Kammerer à la harpe

Marie Mazet au chant

Sylvie Willebien à l’accordéon

Libre participation aux frais.

Eglise chauffée..

Eglise Saint-Germain

Neuville-sur-Touques 61120 Orne Normandie



Traditional Christmas tunes, gospel, Ave Maria, Saint-Saens, Granados, Irish tunes…

With :

Agnes Kammerer on harp

Marie Mazet, vocals

Sylvie Willebien on accordion

Free participation.

Church heated.

Melodías navideñas tradicionales, gospel, Ave María, Saint-Saens, Granados, melodías irlandesas…

Con :

Agnes Kammerer al arpa

Marie Mazet a la voz

Sylvie Willebien al acordeón

Contribución gratuita a los gastos.

Iglesia calentada.

Traditionelle Weihnachtsmelodien, Gospel, Ave Maria, Saint-Saens, Granados, irische Melodien…

Mit :

Agnes Kammerer an der Harfe

Marie Mazet am Gesang

Sylvie Willebien am Akkordeon

Freie Teilnahme an den Kosten.

Beheizte Kirche.

