Visite de la crèche – Eglise de Fervaques Eglise Saint Germain Livarot-Pays-d’Auge, 16 décembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche à l’église de Fervaques tous les jours de 14h30 à 17h00 du 16 décembre au 7 janvier 2024..

Vendredi 2023-12-16 14:30:00 fin : 2024-01-07 17:00:00. .

Eglise Saint Germain Fervaques

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the nativity scene in the church of Fervaques every day from 2:30 to 5:00 pm from December 16 to January 7, 2024.

La Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge le invita a venir a descubrir la cuna de la iglesia de Fervaques todos los días de 14:30 a 17:00 del 16 de diciembre al 7 de enero de 2024.

Die Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge lädt Sie ein, die Krippe in der Kirche von Fervaques vom 16. Dezember bis zum 7. Januar 2024 täglich von 14.30 bis 17.00 Uhr zu besichtigen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Calvados Attractivité