JEP : Eglise du Mage Eglise Saint Germain Le Mage, 16 septembre 2023, Le Mage.

Le Mage,Orne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Germain vous ouvre ses portes pour une visite libre.

Eglise rebâtie au XVe s . Porche roman, vestige de la première église du XIIe s..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Eglise Saint Germain

Le Mage 61290 Orne Normandie



As part of the European Heritage Days, the Saint-Germain church opens its doors for an open house.

Church rebuilt in the 15th century. Romanesque porch, remnant of the original 12th-century church.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Germain le abre sus puertas para una visita gratuita.

Iglesia reconstruida en el siglo XV. Pórtico románico, restos de la iglesia original del siglo XII.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die Kirche Saint-Germain ihre Türen für eine freie Besichtigung.

Die Kirche wurde im 15. Jh. wieder aufgebaut. Romanische Vorhalle, Überbleibsel der ersten Kirche aus dem 12.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme