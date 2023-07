Visite guidée de l’église Saint-Germain l’Auxerrois Église Saint-Germain-l’Auxerrois Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de l’église Saint-Germain l’Auxerrois 16 et 17 septembre Église Saint-Germain-l’Auxerrois Entrée libre

Accueil et visites à la demande avec les bénévoles de l’association CASA

Samedi 16 septembre : 10h à 12h et 14h à 17h

Dimanche 17 septembre : 14h à 17h

La visite comprend un parcours intérieur et extérieur de l’église, mettant l’accent sur son histoire, son architecture, ses sculptures, peintures et vitraux.

Église Saint-Germain-l'Auxerrois 2 place du Louvre 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France 07 49 72 60 01 https://guidecasa.com/ Métro : Louvre-Rivoli (ligne 1)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Antoine Versluys