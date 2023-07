Démonstration Art du Vitrail Église Saint-Germain-l’Auxerrois Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-St.-Denis Démonstration Art du Vitrail Église Saint-Germain-l’Auxerrois Pantin, 17 septembre 2023, Pantin. Démonstration Art du Vitrail Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Germain-l’Auxerrois Entrée libre Démonstration Art du Vitrail avec Fab Luz !

Dans le cadre de la restauration de l’église Saint-Geramin-L’Auxerrois de Pantin, la ville souhaite mettre en avant les metier de la restauration du patrimoine. Dans ce cadre, Fab Luz, viendra présenter l’Art du Vitrail. Église Saint-Germain-l’Auxerrois 1 place de l’Église 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-St.-Denis Île-de-France 06 07 96 04 53 http://germain-pantin.asso-web.com/ Église datant de 1664 avec des ajouts du XVIIIe siècle pour la tour carrée remplaçant le clocher d’origine et du XIXe siècle pour le porche surmonté d’un fronton triangulaire. Dans le projet de rénovation urbaine du quartier de l’église par l’architecte Honegger en 1953, elle était vouée à la démolition. Elle est sauvée en 1978 par son classement aux monuments historiques. Métro 5 Église de Pantin RER E Pantin puis 15 minutes de marche Bus 330, 249, 61 Vélib : station Église de Pantin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails

