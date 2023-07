Visites guidées de l’église Saint-Germain-L’Auxerrois Église Saint-Germain-l’Auxerrois Pantin, 16 septembre 2023, Pantin.

L’église Saint-Germain-L’Auxerrois ouvre ses portes !

L’église Saint-Germain-L’Auxerrois, plus vieux bâtiment de Pantin, ouvre ses portes les 16 et 17 septembre 2023 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Fraîchement restaurée, la ville de Pantin vous invite à redécouvrir ce patrimoine exceptionnel classé Monument historique. Des visites guidées organisées sur les deux jours, seront assurées par l’architecte des rénovations, Jean-Paul Mauduit ainsi que Simon Labussière, guide conférencier, mais également par le président de l’Association pour la rénovation de l’église, Gabriel Gonnet.

La Ville de Pantin a lancé un vaste chantier au côté de la Direction régionale des Affaires culturelles. Le coût des travaux s’élève à 7,5 millions d’euros auxquels le Ministère de la Culture (DRAC) et le Conseil régional ont respectivement contribué à hauteur de 1 848 416 € et de 600 000 €.

Plusieurs années de diagnostics et d’études ont permis de réaliser un projet global de restauration de l’église et de valorisation de ses abords. En 2013, après une étude préalable, la municipalité de Pantin a décidé d’une restauration complète qui va s’étaler, après la nomination de l’Architecte Jean Paul Mauduit en 2014, jusqu’au printemps 2023.

Les travaux extérieurs ont compris la démolition de l’annexe nord et la construction d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite délimitant des nouveaux jardins. Les bâtiments paroissiaux au sud ont été désolidarisés de l’église et habillés d’une enveloppe en béton de terre et bardage en zinc.

Les travaux de restauration de l’enveloppe de l’église ont porté sur la consolidation de la charpente et la réfection de la toiture en tuile conformément à celle de 1664. Sur les façades, les enduits ciment épais ont été démolis, les enduits plâtre repris et un badigeon de protection à la chaux appliqué.

Les vitraux existants ont été nettoyés et restaurés. A la suite de la dépose des verrières nord et de la réouverture des baies à l’est, un concours d’artiste sera lancé pour la création de vitraux contemporains.

A l’intérieur de l’église, une dalle béton poncée et vernie a été réalisée dans la nef et un sol en terre cuite dans le chœur. Sur les murs, la peinture plomb a été décapée, les plâtres repris et un badigeon réalisé sur les coloris mis en évidence pendant les travaux. Une litre funéraire a été mise à jour et restaurée.

Un nouveau système de chauffage a également été installé. De plus, l’éclairage a été entièrement repris. L’ensemble du mobilier et des objets d’art inscrits au titre des monuments historiques ont été restaurés et retrouvent leur place dans l’église (fonts baptismaux, tableaux, tapisserie).

Église Saint-Germain-l’Auxerrois 1 place de l’Église 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-St.-Denis Île-de-France 06 07 96 04 53 http://germain-pantin.asso-web.com/ Église datant de 1664 avec des ajouts du XVIIIe siècle pour la tour carrée remplaçant le clocher d’origine et du XIXe siècle pour le porche surmonté d’un fronton triangulaire. Dans le projet de rénovation urbaine du quartier de l’église par l’architecte Honegger en 1953, elle était vouée à la démolition. Elle est sauvée en 1978 par son classement aux monuments historiques. Métro 5 Église de Pantin RER E Pantin puis 15 minutes de marche Bus 330, 249, 61 Vélib : station Église de Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ville de pantin