Élection des gagnants au concours de costumes « Vivre au temps des templiers » 16 et 17 septembre Église Saint-Germain Ouvert à tous

Les journées du patrimoines à Ittevilles

Le service culturel d’Itteville et l’association API Collections Itteville présentent une rétrospective à l’église St Germain d’Itteville sur La commanderie du Saussay et la chapelle saint Blaise à Ballancourt ;

Au travers de ces deux sites historiques, l’histoire des templiers sera contée et présentée lors des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre à l’église Saint-Germain à Itteville.

Programme des 16 et 17 septembre à l’église et au départ de l’église Saint-Germain

15h : Élection des gagnants au concours de costumes « Vivre au temps des templiers ».

(Réservé aux enfants -12ans)

Église Saint-Germain Place Charles de Gaulle 91760 Itteville Itteville 91760 Essonne Île-de-France 01 64 85 09 27 http://www.itteville.fr Eglise du XIe siecle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

@Mairie Itteville