Concert « Vinum Bonum » – contes & musiques de la Renaissance Eglise Saint Germain et Saint Loup Saint-Germain-de-la-Rivière, 8 octobre 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Concert de l’ensemble vocal et instrumental APERTURA et Thierry Giraud, conteur.

Musique: Roland de Lassus, Claude de Sermisy, Moritz Landgraf von Hessen.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Eglise Saint Germain et Saint Loup Rue de l’École

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert by vocal and instrumental ensemble APERTURA and Thierry Giraud, storyteller.

Music: Roland de Lassus, Claude de Sermisy, Moritz Landgraf von Hessen

Concierto del conjunto vocal e instrumental APERTURA y Thierry Giraud, cuentacuentos.

Música: Roland de Lassus, Claude de Sermisy, Moritz Landgraf von Hessen

Konzert des Vokal- und Instrumentalensembles APERTURA und Thierry Giraud, Erzähler.

Musik: Roland de Lassus, Claude de Sermisy, Moritz Landgraf von Hessen

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Fronsadais