Visite libre de l’Église Saint-Germain, le plus ancien monument de la commune, ainsi que lavoir.

Église Saint-Germain et lavoir Place de l’Église 45390 Boësses Boësses 45390 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 33 62 67 L’église consacrée à Saint Germain, est le monument le plus ancien de Boësses.

Construite au XIe siècle, elle a connu de nombreux remaniements.

Elle mesure 37 mètres de long sur 16,50 mètres de large.

La grande nef mesure 9 mètres de haut et les nefs latérales 7.65 mètres.

C’est son porche qui lui apporte sa notoriété, il occupe toute la largeur du pignon ouest de l’église dont il abrite la grande porte d’entrée.

Il ressemble à un cloître avec trois portes en plein cintre.

Onze arcades, six à gauche et cinq à droite, toutes les colonnes et tous les chapiteaux sont différents par leur forme et les sculptures qui les décorent.

Le portail est de style roman.

Son clocher a été reconstruit au début du XIXe siècle.

Il est constitué d’une tour carrée en pierre, surmontée d’un beffroi couvert en ardoise et supportant un clocher octogonal présentant un début de rotation (un seizième de tour de gauche à droite) qui le fait entrer dans la catégorie des « clochers tors »

L’installation des cloches actuelles date de 1882.

La plus grosse dénommée Amélie Rosalie, pèse 717 kilos. La plus petite pèse 360 kilos et se nomme Henriette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Commune de BOËSSES