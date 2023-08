Journées européennes du patrimoine – Ouverture de l’église de Drubec Eglise Saint-Germain Drubec, 16 septembre 2023, Drubec.

Drubec,Calvados

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Germain du 11e siècle..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Eglise Saint-Germain

Drubec 14130 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, discover the 11th-century Saint-Germain church.

Descubra la iglesia de Saint-Germain, del siglo XI, durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Germain aus dem 11.

