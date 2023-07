Visite libre Église Saint-Germain Digny Catégories d’Évènement: Digny

Eure-et-Loir Visite libre Église Saint-Germain Digny, 16 septembre 2023, Digny. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Germain Venez découvrir les richesses et l’histoire de l’église ainsi que les explications sur les travaux de restauration de sa tour clocher qui fêtera ses 500 ans en 2025.

Possibilité de faire un don par le biais de la Fondation du Patrimoine pour aider au financement de travaux de restauration de la tour clocher. Église Saint-Germain Le bourg, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.digny.org L’église date du XVIe siècle ainsi que son imposant clocher. Le mobilier date du XVIIIe siècle.

Possession de l’abbaye de Saint-Martin de Séez, c’est une construction de dimension moyenne, d’origine romane. Elle était, autrefois un prieuré habité par les religieux de la Congrégation des Génovéfains (Confrérie de Sainte-Geneviève). Sur le contrefort sud-est, subsistent les vestiges d’un cadran solaire gravé sur une pierre de taille. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Mairie de Digny Détails Catégories d’Évènement: Digny, Eure-et-Loir Autres Lieu Église Saint-Germain Adresse Le bourg, 28250 Digny Ville Digny Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Église Saint-Germain Digny

Église Saint-Germain Digny Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digny/