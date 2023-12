LES 4 SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris, 3 février 2024, Paris.

LES 4 SAISONS DE VIVALDI – AVE MARIA ET CÉLÈBRES ADAGIOSLes 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver », « Sarabande » de Haendel, « Méditation de Thaïs » de Massenet, « Aria » de Bach, « Ave Maria » de Schubert, « Vocalise » de Rachmaninov, « Adagio in G Minor » de Albinoni, « Danse Hongroise N°5 » de Brahms, « Andante Cantabile » de Paganini, « Nocturne» de Chopin, « Salut d’Amour » de Elgar, « Czardas » de Monti

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:45

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS 75006 Paris 75