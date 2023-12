BACH TO SAINT GERMAIN EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris Catégorie d’Évènement: Paris BACH TO SAINT GERMAIN EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris, 20 janvier 2024, Paris. BACH TO SAINT GERMAINConcert dans La CHAPELLE SAINT SYMPHORIENSamedi 20 Janvier à 20H30 :J.S. BACH :Intégrale des sonates et partitas pour violonBertrand Cervera, violon solo de l’orchestre national de FranceDimanche 21 Janvier à 20H30J.S. BACH :Les variations GoldbergTranscription pour cordesPARIS CLASSIKBertrand Cervera, violon solo

Tarif : 12.00 – 33.00 euros.

Tarif : 12.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30
Réservez votre billet ici

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES
3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS
75006 Paris

