Concert Grand concert du Nouvel An
Dimanche 31 décembre, 20h30
Eglise Saint-Germain-des-Prés
Paris

Début : 2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2023-12-31T22:30:00+01:00

20h30 : Concert Grand concert du Nouvel An – Orchestre « Classik Ensemble » – Violon Solo : David Braccini – Soprano : Fabienne Conrad

Programme : Vivaldi : Les Quatre Saisons ; Massenet : Méditation de Thaïs ;

Mozart, Haendel, Puccini, Verdi, BelliniI : Grands airs d’Opéras ; Schubert,

Eglise Saint-Germain-des-Prés
3 place Saint-Germain des prés – 75006 Paris
Paris 75006
Quartier de Saint-Germain-des-Prés
Paris
Île-de-France

