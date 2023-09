GRAND CONCERT DU NOUVEL AN EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris Catégorie d’Évènement: Paris GRAND CONCERT DU NOUVEL AN EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris, 31 décembre 2023, Paris. GRAND CONCERT DU NOUVEL AN EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES a lieu à la date du 2023-12-31 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 66 euros. Grand concert du nouvel an, la voix du ciel, VIVALDI / Les 4 saisonsMASSENET / Méditation de ThaïsGrands airs d’opéras de MOZART / HAENDEL / PUCCINI / VERDI / BELLINI… AVE MARIA de CACCINI, SCHUBERTORCHESTRE CLASSIK ENSEMBLEDavid Braccini, violonFabienne Conrad, soprano Réservez votre billet ici EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES

3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS Paris 75006 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Adresse 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS Ville Paris Departement 75006 Lieu Ville EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris latitude longitude 48.855573;2.333731

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris 75006 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/