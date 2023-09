VIVALDI – STRAUSS – SCHUBERT – CACCINI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris Catégorie d’Évènement: Paris VIVALDI – STRAUSS – SCHUBERT – CACCINI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris, 26 décembre 2023, Paris. VIVALDI – STRAUSS – SCHUBERT – CACCINI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES a lieu à la date du 2023-12-26 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 66 euros. VIVALDI : les Quatre saisonsSTRAUSS / Valses & polkaAVE MARIA de SCHUBERT, CACCINIOrchestre CLASSIK Ensemble– David Braccini, violon solo (Décembre)Orchestre Les Solistes Français –Paul Rouger, violon solo (Janvier) Réservez votre billet ici EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES

3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS Paris 75006 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Adresse 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS Ville Paris Departement 75006 Lieu Ville EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris latitude longitude 48.855573;2.333731

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris 75006 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/