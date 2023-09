VEILLÉE DE NOËL : HAENDEL EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Tarif : 22 à 66 euros.

VEILLÉE DE NOËL : HAENDEL/extraits du MessieVIVALDI : Les 4 saisonsChants de Noëls profanes et sacrésOrchestre CLASSIK Ensemble, David Braccini, violon soloCHŒUR TEMPESTUOSOYin Leseignoux et Marina Di Cola, sopranosJean-Charles Dunand, soliste et direction

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES

3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS Paris 75006

