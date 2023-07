Visite du chantier de restauration de la chapelle de la Vierge à l’église Saint-Germain-des-Prés Église Saint-Germain-des-Prés Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite du chantier de restauration de la chapelle de la Vierge à l’église Saint-Germain-des-Prés Église Saint-Germain-des-Prés Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite du chantier de restauration de la chapelle de la Vierge à l’église Saint-Germain-des-Prés Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Église Saint-Germain-des-Prés Ouverture des inscriptions le 4 septembre Découvrez les coulisses du chantier de restauration de la chapelle de la Vierge à l’église Saint-Germain-des-Prés ! Depuis le mois de juin 2023, la restauration de l’église Saint-Germain-des-Prés se poursuit pour une nouvelle phase de travaux qui concernent les décors peints de la chapelle de la Vierge. Il s’agit de deux grandes peintures en grisaille (c’est-à-dire en camaïeu de gris), L’Adoration des mages et La Présentation de l’enfant Jésus au Temple, réalisées par François-Joseph Heim (1787-1865) entre 1828 et 1830. Ces œuvres sont actuellement en cours de restauration. La visite proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine est animée par une restauratrice et vous propose de parcourir de manière exceptionnelle les coulisses du chantier. Visites interdites aux enfants de moins de 10 ans.

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église, 3 place Saint-Germain-des-Prés. Nous vous conseillons porter une tenue confortable et des chaussures plates pour se déplacer dans l’échafaudage.

Rendez-vous devant l'entrée principale de l'église, 3 place Saint-Germain-des-Prés.

Nous vous conseillons porter une tenue confortable et des chaussures plates pour se déplacer dans l'échafaudage.

Un casque de chantier vous sera prêté au début de la visite.

Ouverture des inscriptions le 4 septembre prochain.

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L'ÉVÉNEMENT.

Église Saint-Germain-des-Prés
3 place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris

Le clocher-porche de l'an mil de l'église Saint-Germain-des-Prés, sa nef romane, son chœur du XIIe siècle, ainsi que ses chapiteaux qui font date dans l'histoire de l'architecture religieuse, en font un exemple de l'architecture romane parisienne. Le renouveau de l'art sacré au XIXe siècle est illustré par les peintures murales de Flandrin. Située à l'entrée de l'église, la chapelle Saint-Symphorien, décorée par Pierre Buraglio, offre un exemple d'intégration de l'art du XXe siècle aux côtés des œuvres du passé.

Édifice protégé monument historique par Prosper Mérimée en 1862.

© Jean-Marc Moser/COARC/Ville de Paris

