Saclay Visite de l’église Saint-Germain Église Saint-Germain de Saclay Saclay, 16 septembre 2023, Saclay. Visite de l’église Saint-Germain 16 et 17 septembre Église Saint-Germain de Saclay L’édifice du XIIIe siècle porte la dédicace de Saint Germain, évêque de Paris. Elle a vraisemblablement succédé à une simple chapelle que les religieux de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avaient érigée dans l’une de leurs fermes du territoire de Palaiseau.

Église Saint-Germain de Saclay Place de l'Eglise 91400 Saclay

