Église Saint-Germain, La Châtre (36) Dimanche 2 juillet, 20h00 Eglise Saint Germain de La Châtre 36400 Entrée libre Une soirée musicale vous attend à La Châtre, au programme : La Confrérie Saint-Julien, rendra hommage aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle lors d'un concert Divers intermèdes musicaux à l'orgue avec Sébastien Gion et d'autres instruments auront lieu Le Petit Choeur interprétera des chants religieux et louanges

