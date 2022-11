Fêter Noël avec nos amis de la rue Église Saint-Germain de Charonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fêter Noël avec nos amis de la rue Église Saint-Germain de Charonne, 14 décembre 2022, Paris. Fêter Noël avec nos amis de la rue Mercredi 14 décembre, 19h00 Église Saint-Germain de Charonne Mercredi 14 décembre Église Saint-Germain de Charonne 4 place Saint-Blaise, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Messe à 19h à l’église Saint-Germain, suivie d’un dîner festif

avec les personnes de la rue accompagnées par l’antenne paroissiale de « Aux Captifs la libération ». Nous sommes tous conviés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T19:00:00+01:00

2022-12-14T21:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Germain de Charonne Adresse 4 place Saint-Blaise, 75020 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Germain de Charonne Paris Departement Paris

Église Saint-Germain de Charonne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fêter Noël avec nos amis de la rue Église Saint-Germain de Charonne 2022-12-14 was last modified: by Fêter Noël avec nos amis de la rue Église Saint-Germain de Charonne Église Saint-Germain de Charonne 14 décembre 2022 Église Saint-Germain de Charonne Paris Paris

Paris Paris